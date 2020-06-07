Комендантский час отменили в Нью-Йорке

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня истек срок действия комендантского часа в Нью-Йорке. Мэр города Билл Блазио принял решение его не продлевать, сообщает ТАСС.

"Мы отменяем комендантский час, это решение вступает в силу немедленно. Вчера и минувшей ночью население города показало себя с наилучшей стороны", - написал в своем Twitter Билл Блазио. Он также напомнил, что с 8 июня в городе начинается первая фаза отмены санитарно-эпидемиологических мер, которые были введены из-за распространения COVID-19. "Мы завтра сделаем первый крупный шаг. Будьте осторожны и заботьтесь друг о друге", - добавил мэр.

Согласно информации телекомпании CNN, прошлой ночью в мегаполисе задержали 10 человек во время демонстраций. В ночь на 6 июня было зафиксировано 40 арестов, в ночь на 5 июня - 270, а на 1 июня - более 700.

Комендантский час был введен примерно в 40 городах США. Такая мера ограничения в целях безопасности уже была снята в Лос-Анджелесе и разных населенных пунктах Калифорнии, Вашингтоне, в Миннеаполисе, Далласе (штат Техас), Денвере (штат Колорадо), Сент-Поле (штат Миннесота). При этом комендантский час все еще сохраняется в том числе в Буффало, Чикаго (штат Иллинойс), Майами (штат Флорида) и Филадельфии (штат Пенсильвания).-0-