Комендантский час продлили в Нью-Йорке до конца недели

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комендантский час в Нью-Йорке будет продлен до конца недели. Его ввели из-за беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию выступления мэра города Билла де Блазио.

"Время действия комендантского часа будет продлено с 20.00 до 05.00, и он будет действовать до конца текущей недели. Мы примем все меры для того, чтобы прекратить беспорядки в городе", - сказал Билл де Блазио.

До этого ранее введенный комендантский час действовал с 23.00 до 05.00 с целью борьбы с беспорядками, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он скончался в больнице после того, как к нему во время ареста полицейские применили жесткий удушающий прием. После этого уволили четырех стражей правопорядка, одного из них задержали по обвинению в непредумышленном убийстве.-0-