Комитет Европарламента предложил готовиться к непризнанию итогов выборов в Госдуму России

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет Европарламента по иностранным делам предложил ЕС подготовиться к непризнанию результатов выборов в Госдуму РФ, которые запланированы на 17-19 сентября, если Брюссель сочтет, что они были проведены с нарушением международных норм. Об этом говорится в опубликованном докладе комитета, сообщает ТАСС.

Документ подготовил докладчик Европарламента по диалогу с Москвой, евродепутат от Литвы Андриус Кубилиус. Его поддержали 56 членов комитета, девять выступили против, пять воздержались. Теперь доклад вынесут на голосование всего ЕП на пленарной сессии.

"Члены комитета пришли к выводу, что Евросоюз должен быть готов воздержаться от признания российского парламента, если парламентские выборы 2021 года будут сочтены проведенными с нарушением демократических принципов и международных норм", - отмечается в документе.

Как сообщает РИА Новости, в случае непризнания итогов выборов Андриус Кубилиус предложит Евросоюзу рассмотреть возможность приостановки участия Москвы в международных парламентских ассамблеях.

В докладе также предлагается различать российский народ и власти страны, активизировать работу с партнерами по усилению "демократических импульсов в России" и оказывать дополнительную поддержку соседним с ней государствам. Решения Европарламента не обязательны к исполнению, это рекомендация для стран ЕС.

Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва пройдут в России с 17 по 19 сентября. Своих кандидатов во время избирательной кампании 2021 года смогут выдвинуть 32 партии. Регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа.-0-