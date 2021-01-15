Комитет ВОЗ по ЧС выступил против требования вакцинации от коронавируса при поездках

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в отношении пандемии коронавивируса высказался против введения требования обязательной вакцинации или наличия иммунитета при международных поездках. Соответствующие рекомендации опубликованы сегодня в Женеве, сообщает ТАСС.

"В настоящее время не следует вводить требование доказательства вакцинации или иммунитета при международных путешествиях как условия въезда в страну, поскольку пока все еще не ясно, в какой степени вакцинация снижает передачу инфекции", - отметил комитет по итогам своего заседания.-0-