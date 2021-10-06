Коммунальные бунты: Baltnews о незавидном будущем энергонезависимой Прибалтики

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост цен на газ и электроэнергию может стать серьезной проблемой для жителей стран Балтии. Если политики не предпримут меры, в Эстонии, Латвии и Литве начнутся массовые протесты, пишет Baltnews.

Скачки цен на электроэнергию - обычное явление для Прибалтики. Так, в январе этого года средняя оптовая цена на нее выросла на 12%. Спустя полгода стоимость электроэнергии на бирже Nord Pool вновь подскочила, что в очередной раз спровоцировало рост цен на электричество: на 28% - в Литве и на 12% - в Латвии и Эстонии. Жители прибалтийских стран привыкли к подобным явлениям. Однако новый скачок цен рискует перерасти в настоящий энергетический кризис.

Обычно стоимость электричества в Прибалтике зависит либо от цены на электроэнергию в соседних странах (главным образом в Скандинавии), либо от погодных условий. Как только ветер вновь начинает сильно дуть, солнце ярко светить, а шведские АЭС работать на полную мощность, в Эстонию, Латвию и Литву снова поступает электроэнергия по средним или низким ценам. Но в этот раз ситуация принципиально иная.

За последние полгода в Европе стремительно выросла цена на газ. В итоге в конце сентября стоимость октябрьского фьючерса на голубое топливо впервые превысила тысячу долларов за тысячу кубометров. Рекордно высокая цена за газ повлияла на стоимость других энергоносителей. Так, за год цены на нефть увеличились в более чем два раза. Следом выросла цена за электроэнергию.

В чем причина подобных аномалий в энергетическом секторе? Прежде всего, это связано с дефицитом топлива в Европе, ростом спроса на газ в Азии и сравнительно низким предложением в Европе. Но главная проблема не в скачках цен на газ, а в самой системе торговли голубым топливом. Более десяти лет назад Евросоюз в рамках Третьего энергопакета поставил задачу либерализовать рынок электроэнергии и газа. Пытаясь разделить бизнес по продаже и транспортировке газа, Еврокомиссия фактически заставила российскую компанию "Газпром" перейти от контрактной схемы поставок газа на спотовую (биржевую). По мнению главного редактора журнала "Геоэнергетика" Бориса Марцинкевича, в попытке снизить энергозависимость от России европейцы вырыли яму, в которую сами же и угодили.

Аналитики предполагают, что снижение цен на газ произойдет нескоро, а значит, в ближайшее время рядовым европейцам придется серьезно раскошелиться. В Прибалтике пока не успели прочувствовать изменение цен на электроэнергию, однако, как отмечает эстонский экономист Леонид Цингиссер, это лишь вопрос времени. "Эстонский потребитель может выбирать - фиксированный или биржевой пакет потребления. Очень многие выбрали биржевой пакет, чтобы все было по-честному и никто не был в накладе. Но в результате в выигрыше остаются те, кто брали фиксированный. Так что потребители с биржевым пакетом и будут платить за все это хозяйство", - сообщил он Baltnews.

Член парламента Эстонии от партии Калле Грюнталь отмечает, что люди недовольны ожидаемым ростом расходов на коммунальные услуги. "Когда я был в Нарве, я говорил людям, что самое главное - это энергетическая безопасность и обеспечение энергетических запасов. Это важные вещи - мы должны иметь резервы. Мы зависимы от других государств", - рассказал депутат Baltnews.

Сложившаяся ситуация приносит очки тем, кто активно выступает против "зеленого перехода" Евросоюза. Рост цен на газ увеличил востребованность сланца и угля - самых экологически грязных энергоносителей в Европе. Эстонские политики, выступавшие за сохранение сланцевой промышленности, набирают политические очки. Например, в преддверии муниципальных выборов, намеченных на 17 октября, Эстонская консервативная народная партия (EKRE) требует, чтобы правительство предприняло шаги для сдерживания тарифов на электричество.

Недовольство политиками растет не только в Эстонии, но во всей Прибалтике. В минувшие выходные в Риге прошел антиправительственный митинг, собравший около тысячи человек. Впрочем, лидер оппозиционной партии "Согласие" Янис Урбанович признает, что протестный потенциал в Латвии мог бы быть гораздо выше, если бы из страны активно не уезжала недовольная молодежь. "Любая цена на любой продукт, если она повышается - неприятная новость. Но что касается протестного потенциала - он давно уехал в Европу, чтобы зарабатывать там себе на хлеб… Это большая проблема, поскольку это препятствует принятию здесь хороших решений", - отметил Урбанович.

Однако прибалтийским политикам не стоит расслабляться. Коммунальные бунты - то, чего им следует опасаться, учитывая, что цены на газ и электроэнергию за последний год выросли в несколько раз. Но у Эстонии, Латвии и Литвы есть выход.

По мнению депутата литовского Сейма Пятраса Гражулиса, прямые закупки электричества из Беларуси и России могли бы снизить затраты на электроэнергию. "Конечно, рост цен на топливо повысит цены на электроэнергию. Но газ и электричество мы покупаем на бирже или через посредников. Если бы этого не было, цена могла бы быть меньше. Биржа тоже на этом зарабатывает. Неужели государство не знает, сколько ему надо электричества?" - заявил политик в разговоре с Baltnews.

Высокая стоимость газа и электричества снижает популярность правительств и способствует росту протестного потенциала. Популисты (прежде всего евроскептики) используют просчеты политиков, более десяти лет назад принявших положения Третьего энергопакета. Но не стоит надеяться, что Эстония, Латвия и Литва по примеру Венгрии заключат с Россией долгосрочные контракты на поставки газа.

"Для прибалтов энергобезопасность всегда была вопросом политическим, а не экономическим. Это значит, что все расходы за "либеральный фундаментализм" и страх перед "российской угрозой" лягут на плечи рядовых граждан. Люди, которым придется платить огромные деньги за коммунальные услуги, вряд ли будут довольны. Прибалтике следует готовиться к новым волнам митингов и выступлений", - резюмирует Baltnews.-0-