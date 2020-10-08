Конфликт в Карабахе может привести к оттоку вкладов в Армении и Азербайджане - Moody's

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обострение конфликта в Нагорном Карабахе может привести к оттоку банковских вкладов в Армении и Азербайджане, говорится в комментарии рейтингового агентства Moody's, сообщает ТАСС.

"Хотя банки сейчас работают в обычном режиме, обострение конфликта может привести к оттоку депозитов и рискам недостаточности ликвидности, а также к волатильности валютных курсов. Военная мобилизация и затяжной конфликт также будут оказывать дополнительное давление на качество активов банков, которое уже ослабло в результате пандемии коронавируса", - говорится в материале.

Фото АзерТАдж

Также, по мнению аналитиков, эскалация может привести к ухудшению кредитных рейтингов обеих стран и их банков. "Затяжной военный конфликт, выходящий за пределы Нагорного Карабаха, будет иметь длительные негативные последствия для банковских секторов обеих стран", - отмечается в комментарии.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.-0-