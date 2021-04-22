Концентрация парниковых газов в атмосфере достигла максимума с 2003 года

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем в атмосфере Земли метана и углекислого газа достиг в 2021 году рекордных значений с 2003 года и продолжает увеличиваться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет программы спутникового мониторинга Copernicus.

"Концентрация в атмосфере таких парниковых газов, как углекислый газ и метан, долгое время продолжала расти и достигла максимума с 2003 года, когда начались спутниковые наблюдения", - говорится в документе.

По оценкам специалистов, концентрация углекислого газа с 2010 года увеличилась на 0,6%, а метана - почти на 0,4%. Авторы отчета также указывают, что в 2020 году наблюдалось уменьшение выбросов углекислого газа из-за снижения экономической активности во время пандемии коронавируса нового типа.

Исследователи отмечают, что деятельность человека привела к более быстрому изменению климата из-за выброса в атмосферу парниковых газов, вырабатываемых, среди прочего, при сжигании ископаемого топлива для получения энергии, вырубке лесов, использовании удобрений в сельском хозяйстве, животноводстве. 2020 год стал одним из трех самых жарких за историю наблюдений. Так, например, зима в Европе была на 3,4 градуса Цельсия теплее, чем в среднем за период с 1981 по 2010 год.

"Сейчас как никогда важно использовать имеющуюся информацию и действовать, чтобы смягчить последствия изменения климата и приложить больше усилий для снижения будущих рисков", - отметил директор службы по изменению климата при программе спутникового мониторинга Copernicus Карло Буонтемпо.

Ранее сообщалось, что ООН запустила масштабную кампанию финансирования мер по борьбе с изменением климата. Около 160 компаний с общим капиталом в $70 трлн вступили в так называемый финансовый альянс Глазго (по названию британского города, где пройдет следующая климатическая конференция), чтобы объединить усилия по финансированию мер, которые позволят к 2050 году добиться углеродной нейтральности.-0-