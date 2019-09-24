Король Испании подписал указ о роспуске парламента и назначил новые выборы

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Король Испании Филипп VI подписал указ о роспуске парламента и назначил новые выборы на 10 ноября, сообщает испанская газета El Pais .

Страну ждут четвертые за последние четыре года выборы в парламент.

28 апреля Испанская социалистическая рабочая партия во главе с Педро Санчесом одержала победу на досрочных парламентских выборах. За социалистов проголосовали около 20% избирателей. В итоге партия Педро Санчеса получила 123 мандата, однако этого не хватило для парламентского большинства и формирования однопартийного правительства.

Как сообщает ТАСС, переговоры социалистов с главным потенциальным союзником - левой партией "Подемос" - не увенчались успехом. Эта политическая сила настаивала на формировании коалиционного правительства, против чего выступает соцпартия. По конституции страны, парламентские группы должны были договориться по этому вопросу до 23 сентября, однако партии так и не смогли прийти к консенсусу.-0-