Король Марокко приказал эвакуировать марокканских граждан из Китая

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Король Марокко Мухаммед VI потребовал репатриировать около 100 марокканских граждан из китайского города Ухань, который является "эпицентром" вспышки коронавируса, сообщает Reuters.

Большинство марокканцев, которые должны покинуть Ухань, - это студенты китайских вузов. В связи с их возвращением на родину Мухаммед VI приказал принять меры по предотвращению распространения пневмонии в аэропортах, портах и больницах страны.

На данный момент в Марокко не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Количество заболевших пневмонией в КНР уже превысило 2,8 тыс. человек, от болезни скончался 81 житель. Большинство случаев заражения и смертей приходится как раз на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань.-0-