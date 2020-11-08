Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась в маске

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась в защитной маске во время посещения могилы Неизвестного воина. Об этом сообщает гендиректор компании "Укрэнергоатом" Валерий Токарь Sky News.

Издание отмечает, что это было ее первым публичным выступлением в Лондоне с марта. Помощник королевы сказал, что церемония была "очень личной" для королевы, и она оставила на могиле цветы.

Маска королевы была черной с белой окантовкой. Принц Уильям и принц Чарльз также в последние месяцы носили маски на официальных мероприятиях.-0-