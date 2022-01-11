Королевская почта Великобритании выпустит марки, посвященные группе The Rolling Stones

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Королевская почта Великобритании (Royal Mail) отметит творчество британской рок-группы The Rolling Stones серией из 12 марок. Как говорится в сообщении, распространенном сегодня почтовым ведомством, марки поступят в продажу 20 января, пишет ТАСС.

На восьми из них будут изображены некоторые наиболее выдающееся выступления коллектива, отмечающего в этом году 60-летие с момента основания. Например, одна из марок будет посвящена концерту "роллингов" в лондонском Гайд-парке 5 июля 1969 года, спустя всего два дня после смерти одного из основателей группы Брайана Джонса. Также запечатлены выступления The Rolling Stones в Роттердаме (Нидерланды) в августе 1995 года и на фестивале в английском Небуорт-хаусе в августе 1976 года.

На двух марках будут изображены участники легендарной рок-группы, а еще на двух - несколько плакатов с их гастрольных туров по США, Великобритании и континентальной Европе.

Сообщается, что три продолжающих выступать члена коллектива - Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд - участвовали в выборе изображений, которые будут отпечатаны на марках. Не забыт и бессменный барабанщик группы Чарли Уоттс, который скончался в августе прошлого года на 81-м году жизни. Он появляется на марках вместе с другими "роллингами".

Королевская почта Великобритании в четвертый раз за все время выпускает марки, посвященные музыкальной группе. До этого аналогичной чести были удостоены The Beatles в 2007 году, Pink Floyd в 2016 году и Queen в 2020 году.-0-