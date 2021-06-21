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21 июня 2021, 19:55

Коронавирус изменил клетки крови переболевших - исследование

Фото Shutterstock
Фото Shutterstock
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21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изучение образцов крови от более чем 50 человек показало, что у пациентов с COVID-19 могут меняться размер и жесткость красных и белых кровяных телец. Результаты исследования опубликовал Biophysical Journal, сообщает ТАСС.

Коронавирус нового типа может заражать клетки в разных органах человеческого организма - от легких до кровеносных сосудов. Ученые пока не до конца понимают, какие именно последствия могут сопровождать выздоровление от COVID-19. В частности, есть свидетельства того, что после коронавирусной инфекции или даже вакцинирования у пациентов могут возникать венозные тромбозы.

Медики из Германии обнаружили еще один побочный эффект, который может быть связан с COVID-19. Они исследовали образцы крови 55 человек - 17 пациентов с инфекцией разной тяжести, 14 выздоровевших от COVID-19 и 24 здоровых людей. Всего более 4 млн кровяных телец.

Оказалось, что у пациентов, которые переболели или сейчас болеют COVID-19, лимфоциты оказались гораздо мягче, чем у здоровых участников эксперимента. Поэтому они, в частности, проще деформировались. Другие клетки крови - моноциты - у первой группы увеличились в объеме. Подобные изменения, по словам ученых, могут затруднять кровообращение и способствовать гипоксемии - пониженному содержанию кислорода в крови.

Кроме того, исследователи предполагают, что по подобным характеристикам кровяных телец можно будет выявлять коронавирусную и некоторые другие инфекции.-0-

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