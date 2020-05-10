10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирус проник в Белый дом и вернулся в Ухань, сообщает ТАСС.

После долгого перерыва новый случай заражения коронавирусом обнаружен в городе Ухань, где в конце прошлого года была выявлена вспышка вызываемого им заболевания, после чего инфекция, как считается, стала распространяться по всему миру.

В США коронавирусом заразилась сотрудница Белого дома, из-за этого на двухнедельный карантин пришлось уйти главному американскому инфекционисту Энтони Фаучи и еще двум сотрудникам Межведомственной рабочей группы по борьбе с распространением COVID-19.

В целом Америка, как и все последние дни, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, обгоняет Европу по темпам суточного прироста числа заразившихся и количеству летальных исходов. В Азии растет число инфицированных в Индии, Иране и Сингапуре.

Всего с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, свыше 277 тыс. умерли.-0-