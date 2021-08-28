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28 августа 2021, 00:59

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые выявлен у оленей

Фото Wikimedia
Фото Wikimedia
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.Коронавирус SARS-CoV-2 впервые выявлен у оленей, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство сельского хозяйства США.

Речь идет о первых в мире оленях, у которых подтвержден вирус. Как добавили в ведомстве, случаи коронавируса регистрировались в мире "среди небольшого числа видов животных", в основном это были животные, которые контактировали с людьми с COVID-19.-0-




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