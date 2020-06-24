Коронавирус в мире: более 9,12 млн инфицированных, более 135 тыс. случаев заражения за сутки

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев инфицирования, подтвержденных ВОЗ, в мире за сутки возросло более чем на 135 тыс. Количество летальных исходов увеличилось более чем на 4 тыс. и приблизилось к 474 тыс. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

24 июня на 11.00 в мире были зарегистрированы 9 129 146 (+135 212 за сутки) инфицированных и 473 797 (+4 187) умерших. Днем ранее за сутки были выявлены 133 326 новых случаев заражения и 3 847 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки – на первом месте по числу инфицированных - 4 507 006 (+68 785 за сутки). Количество умерших там достигло 226 504 (+2 274 за сутки). В Европе насчитывается 2 581 602 (+18 960 за сутки) заразившихся и 194 530 умерших (+ 736 за сутки).

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 950 730, зафиксировано 21 439 смертей. За сутки число заразившихся увеличилось на 17 678, умерли 442 человека.

Больше всего инфицированных в США - 2 295 272. Далее следуют Бразилия (1 106 470), Россия (606 881), Индия (456 183), Великобритания (306 214), Перу (257 447), Чили (250 767), Испания (246 752), Италия (238 833) и Иран (209 970).-0-