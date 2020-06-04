Коронавирус в мире: почти 130 тыс. инфицированных за сутки

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных ВОЗ случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло почти на 130 тыс., а количество смертей увеличилось на 4,8 тыс. Об этом 4 июня сообщается на сайте ВОЗ.

На 11:00 4 июня в мире было зарегистрировано 6 416 828 инфицированных и 382 867 умерших. За сутки инфекция выявлена у 129 281, умерли 4 842 человека.

По-прежнему первенствует в этой печальной статистике регион Северной и Южной Америки - там 3 022 824 (+73 369 за сутки). Количество умерших там увеличилось на 3 242 (168 553 всех инфицированных). В Европе зафиксировано 2 211 148 заразившихся и 183 313 умерших. За прошедшие сутки количество инфицированных возросло на 19 758, а умерших - на 911.

Третью строчку в мире по количеству инфицированных занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 570 026, зафиксировано 13 458 смертей. За сутки количество случаев инфицирования возросло на 17 529, умерли 277 человек.

Больше всего инфицированных в США - 1 823 220 человек. Далее следуют Бразилия (555 383), Россия (441 108), Великобритания (279 860), Испания (240 326), Италия (233 836), Индия (216 919), Германия (182 764), Перу (174 884) и Турция (166 422).-0-