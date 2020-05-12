Коронавирус за сутки в мире: количество заразившихся увеличилось более чем на 82 тыс.

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество инфицированных коронавирусом в мире выросло за сутки более чем на 82 тыс. и приблизилось к 4,09 млн. Количество смертей увеличилось более чем на 4 тыс. и превысило 283 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

По состоянию на 11:00 12 мая во всем мире были зарегистрированы 4 088 848 инфицированных и 283 153 умерших. Количество инфицированных возросло за минувшие сутки на 82 591, а умерших - на 4 261. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 755 790 и 157 880 соответственно. За 24 часа число заразившихся возросло на 24 184, а умерших - на 1 277.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 743 717 человек, 104 549 умерли. По числу инфицированных (41 266) и умерших (2 675) за эти сутки регион обогнал Европу.

Третью строчку по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 12 мая там зафиксировано 274 027 инфицированных и 9 138 смертей. За 24 часа число заразившихся возросло на 8 063, умерли 125 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 298 287. На втором месте - Россия (232 243), далее - Испания (227 436), Великобритания (223 064), Италия (219 814), Германия (170 508), Бразилия (162 699), Турция (139 771), Франция (137 491) и Иран (109 286).-0-