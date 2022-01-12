Коронавирусом за неделю в мире заразились более 15 млн человек

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 15 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю - это новый антирекорд за все время пандемии, число выявленных случаев инфицирования выросло по сравнению с предыдущими семью днями на 55%, сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), информирует ТАСС.

Количество летальных исходов увеличилось на 3%.

Как отмечается в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ, за неделю с 3 по 9 января число новых случаев COVID-19 резко выросло в мире, поступили сообщения о более 15 млн новых случаев заражения, что представляет собой 55-процентный рост по сравнению с предшествующими семью днями. При этом пять из шести регионов ВОЗ информировали организацию об увеличении числа инфицированных, и только в Африке зафиксировано 11-процентное снижение. Цифры особенно высоки в Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанском регионе, где выявлено соответственно на 418% и на 122% больше новых случаев заражения, чем за предшествующую неделю. Рост зарегистрирован также в Европе (на 31%), Америке (на 78%) и Восточном Средиземноморье (на 86%).

Число летальных исходов заметно выросло в Африке (на 84%) и Америке (на 26%), тогда как в Европе смертность снизилась на 10%, в Юго-Восточной Азии на 6%, а в Восточном Средиземноморье на 11%.

Всего за минувшую неделю в ВОЗ поступили сообщения о 15 154 666 выявленных случаях заражения коронавирусом и 43 461 умершем вследствие COVID-19, что соответственно на 55% и на 3% больше, чем за неделю с 27 декабря по 2 января. О самом большом числе инфицированных с 3 по 9 января сообщили США (4 610 359), где зафиксирован 73-процентный рост числа заразившихся по сравнению с предшествующей неделей. Далее следуют Франция (1 597 203, рост на 46%), Великобритания (1 217 258, рост на 10%), Италия (1 014 358, рост на 57%) и Индия (638 872, рост на 524%).

По данным ВОЗ на 11 января, в мире с начала пандемии было зарегистрировано 308 458 509 случаев заражения и 5 492 595 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 1 738 701, летальных исходов - на 5150. Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 59 848 136. Далее следуют Индия (35 875 790) и Бразилия (22 523 907). Летальных исходов больше всего в США - 831 548, вторую строку занимает Бразилия (619 981), третью - Индия (484 213).

Также отмечается, что в мире продолжается быстрое распространение омикрон-штамма коронавируса, тогда как доминировавший прежде на планете дельта-вариант теряет позиции. Согласно международной базе данных GISAID, омикрон за последние 30 дней был обнаружен при проведении анализов в 58,5% образцах биоматериала, а дельта в 41,4%. Выявлено также незначительное присутствие (менее 0,1% в каждом случае) штаммов альфа, бета, гамма, лямбда и мю. Исследования показали, что омикрон-вариант имеет существенные преимущества в росте и быстро замещает другие варианты, констатировали в ВОЗ.

При этом поступает все больше свидетельств, что этот вариант способен ускользать от воздействия иммунитета. Вместе с тем имеется все больше данных, что заражение омикрон-штаммом приводит к менее тяжелым последствиям, чем при инфицировании другими штаммами коронавируса. В бюллетене ВОЗ содержится также ссылка на шесть исследований, которые говорят о "снижении эффективности вакцин против омикрон-варианта".-0-