Коронавирусом заразился примерно каждый 30-й житель Земли

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коронавирусом заразилось более 273 млн человек - примерно каждый 30-й житель Земли, следует из подсчетов ТАСС.

Заболеваемость ковидом в мире остается на уровне конца августа: вторую неделю подряд в мире выявляют около 4,4 млн новых случаев заражения. При этом смертность из-за инфекции в мире снижается - за последние семь дней умерли 50,1 тыс. заболевших, что на 2,2 тыс. меньше показателя прошлой недели. Общее число жертв пандемии превысило 5,3 млн, то есть из-за коронавируса умер примерно каждый 50-й заразившийся.

В США в сутки регистрируют около 140 тыс. случаев заражения - больше, чем где бы то ни было в мире. За последнюю неделю заболеваемость в Соединенных Штатах выросла почти на 30%. При этом только в штате Нью-Йорк в день выявляют уже свыше 20 тыс. заразившихся, что стало максимумом с начала пандемии. Соединенные Штаты вновь вышли на первое место в мире по числу регистрируемых летальных исходов из-за ковида - на этой неделе там фиксировали в среднем 1,2 тыс. смертей в день. Следом идет Россия, где этот показатель опустился до 1,1 тыс.

В странах Восточной Европы, переживших осенью очередную мощную волну эпидемии, заболеваемость продолжает снижаться. Например, в Румынии в последнее время темпы распространения инфекции упали сразу в 20 раз, и теперь там регистрируют около тысячи случаев заражения в сутки. В Украине с ноября число выявляемых случаев снизилось втрое, в Чехии - в два с половиной раза, а в России - на 15-20%. Спад начался и в некоторых странах Западной Европы: в Германии он с конца осени составил 40%, Бельгии - 50% и Нидерландах - 60%.-0-