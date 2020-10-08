Красный Крест: стресс из-за карантинных мер отрицательно сказался на психическом здоровье людей

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия коронавируса и, в частности, вызванный карантинными мерами стресс оказывают негативное воздействие на психическое здоровье населения. Об этом свидетельствует опубликованное по случаю отмечаемого 8 октября Всемирного дня психического здоровья исследование Международного комитета Красного Креста и Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, сообщает ТАСС.

Согласно социологическому исследованию, более половины респондентов (51%) заявили о том, что кризис, связанный с заболеванием COVID-19, отрицательно сказался на их психическом состоянии.

Как следует из итогов исследования, пандемия повышает градус стресса и страданий до чрезвычайно высокого уровня для жителей всего мира. "Вспышка заболевания обостряет существующие психические расстройства, вызывает новые и еще больше затрудняет получение услуг в области психического здоровья", - констатировали авторы доклада. Они призвали государства без промедления выделить средства на программы в сфере психического здоровья и социально-психологической помощи.

Нынешний кризис усугубил стрессовое состояние миллионов людей, которые и без того уже испытывали на себе последствия конфликтов и стихийных бедствий, заявил в связи с публикацией исследования генеральный директор МККК Роберт Мардини. Карантинные ограничения, отсутствие общения и экономические тяготы - все это сказывается на психике людей и на возможности получить помощь, отметил он. Мардини напомнил, что психологическое благополучие так же важно, как и физическое здоровье, тем более в кризисных ситуациях.

В докладе особое внимание уделено нуждам медицинских и социальных работников, находящихся на переднем крае борьбы с пандемией. В ходе опроса 73% респондентов заявили, что медработники и сотрудники служб экстренного реагирования больше других нуждаются в психологической помощи. Зачастую они подвергаются опасности заражения, трудятся сверхурочно. Кроме того, "помогая пострадавшему населению, они неизбежно становятся свидетелями тяжелых сцен и объектами недовольства".

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца призвало правительства обеспечить своевременный и стабильный доступ к услугам в сфере психического здоровья, сделать психологическую поддержку неотъемлемой частью усилий по борьбе с пандемией, уделить первостепенное внимание охране психического здоровья работников и добровольцев, оказывающих гуманитарную помощь.-0-