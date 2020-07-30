Кравчук назначен главой украинской делегации ТКГ в Минске

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого президента страны Леонида Кравчука главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ). Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента Украины, сообщает РБК-Украина.

"Ввести в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Кравчука Леонида Макаровича - президента Украины в 1991-1994 годах, определив его главой делегации; вывести из состава делегации Украины для участия в трехсторонний контактной группе Леонида Кучму, освободив его от исполнения обязанностей главы делегации", - говорится в указе, который вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, 30 июля Леонид Кравчук согласился занять должность главы украинской делегации в ТКГ. Экс-президент отметил, что хочет ускорить мир на Донбассе. Также он рассказал, что сейчас властями предпринимаются усилия для проведения новой встречи в нормандском формате в Берлине.

До Леонида Кравчука эту должность временно занимал вице-премьер Украины Алексей Резников.

28 июля стало известно, что Леонид Кучма решил прекратить участие в ТКГ. Он сообщил, что за последний год работа группы была восстановлена и значительно продвинулась, были достигнуты важные договоренности. Также Леонид Кучма отметил, что и впредь при необходимости готов делиться опытом и содействовать дальнейшему процессу установления мира в Донбассе.-0-