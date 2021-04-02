Кремль придает большое значение единству РФ и Беларуси и Союзному государству - Песков

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союзное государство Беларуси и России является самым продвинутым интеграционным форматом на постсоветском пространстве, Москва надеется на дальнейшее развитие объединения. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что ранее сегодня, в День единения народов Беларуси и России, президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму белорусскому коллеге Александру Лукашенко. "(Этот факт) говорит о том, что мы придаем большое значение, действительно, российско-белорусскому единству и Союзному государству, - отметил Дмитрий Песков. - Что касается этапов интеграции в рамках Союзного государства, то эти этапы могут быть растянуты по времени в зависимости от пожеланий одной из двух сторон. Они могут расширяться и так далее. Это подвижная материя. В любом случае это самый продвинутый формат интеграции на пространстве бывшего Советского Союза, и мы искренне надеемся, что эта форма будет и дальше развиваться", - сказал он.-0-