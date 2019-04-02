Круизный лайнер и нефтяной танкер столкнулись у берегов Нидерландов

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нефтяной танкер Chemical Marketer и круизный лайнер Viking Indun, на борту которого находились более 170 человек, столкнулись у порта Тернезен на юго-западе Нидерландов, передает NL Times .

Twitter Круизный лайнер Viking Indun. Фото

В результате инцидента пострадали несколько человек, одному потребовалась госпитализация. От столкновения пострадали оба судна, однако повреждения не спровоцировали затоплений.-0-