Круизный лайнер и нефтяной танкер столкнулись у берегов Нидерландов

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нефтяной танкер Chemical Marketer и круизный лайнер Viking Indun, на борту которого находились более 170 человек, столкнулись у порта Тернезен на юго-западе Нидерландов, передает
В результате инцидента пострадали несколько человек, одному потребовалась госпитализация. От столкновения пострадали оба судна, однако повреждения не спровоцировали затоплений.-0-
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