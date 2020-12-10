Круизы по Южно-Китайскому морю возобновлены

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти острова Хайнань впервые с января возобновили круизы в акватории Южно-Китайского моря. Такое решение принято, несмотря на пандемию, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент транспорта провинции.

В хайнаньской администрации уточнили, что решение о восстановлении отдельных морских турмаршрутов приняли после того, как власти убедились в стабильности эпидемической ситуации на территории этого региона КНР. Отдыхающим предлагают посетить архипелаг Сиша (Парасельские острова).

К слову, первый туристический лайнер с туристами на борту уже покинул порт курортного города Санья. Планируется регулярно организовывать путешествия к далеким островам - по шесть-семь раз в месяц. Длительность тура - четверо суток. В зависимости от класса каюты стоимость варьируется от $750 до $4 тыс. на человека.

Перед поездкой все пассажиры обязаны предоставить справку об отрицательных результатах теста на коронавирус по методу ПЦР. Также персонал судна во время путешествия будет несколько раз делать контрольный замер температуры тела туристов при помощи инфракрасных термометров. Владельцев лайнеров обязали обеспечить безопасную социальную дистанцию между пассажирами, поэтому билеты пока будут реализовывать максимум на 70% доступных мест.

Ожидается, что возобновление круизов ускорит восстановление туризма, который в Китае пострадал от пандемии гораздо больше других отраслей.

Как уточняется, круизный туризм на Хайнане будут возобновлять постепенно. По данным экспертов, окончательное восстановление отрасли напрямую зависит от успешности борьбы с коронавирусом во всем мире.-0-