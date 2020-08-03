Крупное ДТП на юге Бразилии: 8 человек погибли, 23 пострадали

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере восемь человек погибли и 23 пострадали в результате крупного ДТП в штате Парана на юге Бразилии, сообщает бразильский новостной портал G1.

Авария произошла в районе муниципалитета Сан-Жозе-дус-Пиньяйс. Уточняется, что в аварии участвовали 22 транспортных средства: пять мотоциклов, 16 легковых автомобилей и один грузовик. Среди погибших - пять женщин и трое мужчин. Все раненые были оперативно доставлены в больницы региона.

По предварительной информации, причиной ДТП стала плохая видимость из-за пожаров недалеко от трассы, где произошел инцидент.-0-