Крупное ДТП произошло на скоростной магистрали в Японии

Скриншот из видео NHK
27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупное ДТП произошло сегодня на скоростной магистрали в соседней с Токио префектуре Тиба, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.
Согласно кадрам, показанным японским общественным телевидением с вертолета, на скоростной магистрали столкнулись по меньшей мере 10 автомобилей, все они получили видимые повреждения. Отмечается, что не менее 10 человек получили травмы.
На месте работают спасатели, полиция выясняет обстоятельства случившегося.
В связи с ДТП движение по этому участку магистрали было полностью перекрыто.-0-