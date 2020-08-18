Крупное ДТП в ЮАР: погибли 10 человек

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 10 женщин погибли в автомобильной аварии на юго-востоке ЮАР. Об этом сообщает южноафриканская газета The Daily Dispatch.

Инцидент произошел 18 августа в Восточно-Капской провинции ЮАР. Автомобиль, в котором находились 13 человек, направлялся на церковную службу в район Мкандули. По невыясненным пока причинам водитель транспортного средства не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет и разбился. Три человека включая водителя получили ранения и были госпитализированы.

Полиция начала расследование.-0-