Крупное ДТП в России: три человека погибли, 10 пострадали

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ханты-Мансийском автономном округе России в результате крупного ДТП погибли три человека, еще 10 пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
На 820-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе произошло столкновение автобуса, двух грузовых автомобилей и легковой машины. Причины аварии пока не сообщаются.-0-
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