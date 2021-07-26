Крупный метеорит упал недалеко от столицы Норвегии

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители Норвегии в ночь на 25 июля увидели падение крупного метеорита, осветившего ночное небо на юго-востоке страны, сообщает BBC News.

Исследователи предполагают, что космический камень упал на землю в лесистой местности под названием Финнмарк примерно в 60 км к западу от Осло.

Норвежская метеорная сеть сообщает, что огненный шар (метеор) был виден в течение как минимум пяти секунд после того, как он появился в небе примерно в 01.00 по местному времени. Сообщается, что его скорость достигала 15-20 км/ч.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.-0-