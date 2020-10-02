Крупный оползень сошел в Аджарии, есть пропавшие без вести

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек числятся пропавшими без вести после схода оползня в Хелвачаурском муниципалитете Аджарии (Грузия). Об этом сообщает грузинское информационное агентство Black Sea Press.

Из-за ливневых дождей вечером 1 октября в Хелвачаури вышли из берегов небольшие речки, активизировались селевые процессы. В одном из сел оползень унес дом, также в реку упала машина с людьми. Пропавшими без вести числятся пятеро человек, в том числе один несовершеннолетний.

В данный момент около 120 пожарных-спасателей подключены к поисково-спасательной операции в зоне схода оползня в Хелвачаурском муниципалитете, сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. В течение всей ночи в зоне стихии работали 60 спасателей из аджарского управления чрезвычайного ведомства. С помощью тягача им удалось достать из реки Сатехиа машину, но людей в ней не оказалось. Уже после полуночи в Хелвачаури прибыли дополнительные пожарно-спасательные группы из Самегрело, Имеретии и Тбилиси - всего 60 человек со спецтехникой и соответствующим оборудованием.

Ливневые дожди также вызвали проблемы в городе Батуми. Как отмечают в Службе по управлению ЧС, в целом от жителей Аджарии за ночь получили 440 тревожных сообщений. Большинство вызов касались затопленных дворов, первых этажей домов и подвалов.-0-

Фото Black Sea Press