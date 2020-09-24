Крупным предприятиям Москвы рекомендуют перевести сотрудников на удаленку

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Письма с рекомендацией частично перевести сотрудников на дистанционную работу от имени мэра Москвы Сергея Собянина направлены крупным предприятиям города, сообщает ТАСС.

Власти Москвы объяснили, что это связано с наступлением сезона ОРВИ, а также с ростом числа зараженных коронавирусом. Рекомендуется переводить сотрудников на удаленку без ущерба для основных рабочих процессов в организациях и интересов потребителей.

Также в письмах напоминается, что необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологический режим: использовать средства индивидуальной защиты, антисептики, соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, надо измерять температуру сотрудников и проводить тесты на коронавирус.-0-