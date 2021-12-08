Крушение вертолета с начштаба обороны ВС Индии на борту: погибли 13 человек

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник штаба обороны ВС Индии генерал Бипин Рават, его супруга и еще 11 человек погибли в результате крушения военного вертолета сегодня утром в штате Тамилнад. Об этом сообщает агентство АНИ.

По данным агентства, один человек выжил. Вертолет вылетел со станции ВВС в Сулуре и направлялся в колледж Министерства обороны в городе Веллингтон, который находится на западе штата Тамилнад. Всего на борту вертолета находились 14 человек, включая жену начштаба обороны, его помощника, охрану и военнослужащих ВВС Индии.

На месте событий работают экстренные службы. Тела, обнаруженные на месте происшествия, были доставлены в военный госпиталь Веллингтона.-0-

Вертолет с начальником штаба обороны ВС Индии на борту потерпел крушение