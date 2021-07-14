Куба обвинила США в проведении масштабной медиаоперации по разжиганию протестов в стране

14 июля, Гавана /БЕЛТА - Пренса Латина/. Протесты и беспорядки на Кубе являются результатом крупномасштабной медиаоперации, которая с середины июня проводилась на деньги правительства США. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

Бруно Родригес Паррилья обвинил власти США и, в частности, власти штата Флорида в предоставлении средств компании Proactivo Miami Foundation Inc., участвовавшей в дестабилизации обстановки на Кубе. По словам министра, к этому "добавляются миллионы долларов, которые Белый дом выделяет каждый год, публично или тайно, на содействие подрывной деятельности, создание нестабильности и нарушение общественного согласия и спокойствия граждан".

Глава МИД Кубы отметил, что на этот раз главными действующими лицами были технологии, потому что через социальные сети начались манипуляции, подстрекательства к насилию, общественным беспорядкам и даже убийствам. Запущенный в Twitter хештег #SOSCuba в поддержку протестов на Кубе был искусственно преобразован в мировой тренд. Для этого использовались программы-боты, которые отправили миллионы сообщений за короткое время. В качестве примера глава кубинской дипломатии привел ситуацию, когда одна учетная запись из Испании разместила более тысячи твитов о протестах со скоростью пять сообщений в секунду.

При этом Бруно Родригес Паррилья отметил, что компания Twitter не предприняла никаких действий и не закрывала учетные записи, распространяющие спам, несмотря на полученные предупреждения о нарушениях.

Министр иностранных дел Кубы также заявил, что Вашингтон использовал пандемию COVID-19 как возможность усилить политически мотивированную экономическую блокаду острова "в преднамеренной и жестокой попытке задушить страну и спровоцировать социальные вспышки".

По словам Бруно Родригеса Паррильи, если бы США искренне беспокоились о Кубе, американский президент отменил бы экономические меры, которые, в частности, связаны с противодействием пандемии. Например, США могли бы снять запрет на приобретение Кубой аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Мы рассчитываем на международную солидарность", - резюмировал глава кубинского МИД и подчеркнул, что его страна всегда будет оставаться суверенной.-0-

При протестах на Кубе погиб один человек