Кыргызстан не стал вводить карантинные ограничения из-за сложной ситуации в экономике - Жапаров

23 июня, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. В Кыргызстане ситуация с распространением коронавирусной инфекции с каждым днем ухудшается, однако жесткие карантинные ограничения не введены в связи с экономической ситуацией в стране. Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с бизнес-сообществом.

По его словам, сегодня отечественная экономика находится под двойным давлением. С одной стороны, из-за ограничений в связи с пандемией, снижения товарооборота, а с другой - не удалось избежать последствий глобального экономического кризиса.

Как отметил Садыр Жапаров, чтобы обеспечить экономический рост, необходимо решить несколько задач. Первая задача - антикризисная поддержка субъектов хозяйствования, обеспечение своевременного принятия и реализации мер, решений, стимулирующих их работу. Для этого необходимо обеспечить свободное перемещение товаров между основными торговыми партнерами и решить вопрос вакцинации. Вторая задача - увеличить объем инвестиций в государство и создать рабочие места.

Как ранее сообщалось, в Кыргызстане началась третья волна распространения COVID-19. За прошедшие сутки выявлено 738 новых случаев коронавирусной инфекции, 8 человек скончались. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 117 284 случая COVID-19, 1953 человека умерли.-0-