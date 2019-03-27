Лайнер Viking Sky сломался из-за низкого уровня масла в двигателях

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский круизный лайнер Viking Sky сломался из-за низкого уровня смазочного масла в двигателях, сообщает Reuters со ссылкой на морское управление Норвегии.

В Норвегии с круизного лайнера эвакуировали около 400 человек Три пассажира парома госпитализированы с серьезными травмами, еще 14 получают врачебную помощь.

"Лайнер 23 марта послал сигнал бедствия, когда дрейфовал в Норвежском море. Все четыре двигателя вышли из строя, но экипаж успел перезапустить один из них. Отказ двигателей был вызван низким давлением масла", - говорится в заявлении норвежского морского ведомства.

В результате сильной качки судна из-за непогоды пострадали 25 человек, 13 из них попали в больницу. Паром был отбуксирован в порт норвежского города Молде. Всего были эвакуированы 463 пассажира из почти 1,4 тыс., остальные были доставлены на берег на лайнере.-0-