Лайнер Viking Sky сломался из-за низкого уровня масла в двигателях

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский круизный лайнер Viking Sky сломался из-за низкого уровня смазочного масла в двигателях, сообщает
"Лайнер 23 марта послал сигнал бедствия, когда дрейфовал в Норвежском море. Все четыре двигателя вышли из строя, но экипаж успел перезапустить один из них. Отказ двигателей был вызван низким давлением масла", - говорится в заявлении норвежского морского ведомства.
В результате сильной качки судна из-за непогоды пострадали 25 человек, 13 из них попали в больницу. Паром был отбуксирован в порт норвежского города Молде. Всего были эвакуированы 463 пассажира из почти 1,4 тыс., остальные были доставлены на берег на лайнере.-0-
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