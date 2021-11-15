Лаос разрешил использование криптовалюты на своей территории

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Лаоса одобрило добычу криптовалюты и торговлю ей на территории страны. Об этом сообщила газета Laotian Times со ссылкой на указ Министерства технологий и телекоммуникаций Лаоса, передает ТАСС.

Добывать криптовалюту или осуществлять с ней торговые операции могут только компании Лаоса. При этом они обязаны внести депозит в Центральный банк Лаоса на сумму $5 млн для подтверждения своей платежеспособности. Данные компании также будут обязаны платить налог с полученного дохода в размере 15%.

Кроме того, власти страны освободят госкорпорацию Électricité du Laos, которая управляет импортом и экспортом электроэнергии национальной электрической сети, от уплаты налогов за поставку электроэнергии таким компаниям. Эта мера, как отмечает газета, направлена на стимулирование добычи криптовалют.

В сентября правительство Лаоса одобрило экспериментальное использование криптовалюты. Разрешение на ее добычу и торговлю получили четыре строительные компании, IT-компания и государственный банк JDB.

Позиции различных государств относительно использования криптовалюты значительно отличаются. Так, например, в 2014 году Сингапур приравнял операции с биткойном к операциям, облагаемым налогом на товары и услуги. В январе этого года в Малайзии криптовалюты получили статус ценных бумаг. В июле Сальвадор стал первым в мире государством, узаконившим биткойн в качестве платежного средства.

Некоторые государства запрещают использование криптовалют как физическими, так и юридическими лицами. Среди них Египет (запрет введен в 2018 году, подтвержден в 2020 году), Непал (2017), Боливия (2014), Северная Македония (2016), Алжир (2018), Бангладеш (2017). В Китае частным лицам не запрещено владеть криптовалютой. Однако с 2013 года действует запрет на операции с ней для финансовых организаций. В 2017 году власти КНР закрыли все работающие в стране криптобиржи и ограничили проведение ICO. В 2018 году формально был запрещен майнинг криптовалют. При этом ограничения не касаются официальной криптовалюты - цифрового юаня.-0-