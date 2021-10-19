Латвия на три месяца продлила ЧС на границе с Беларусью из-за наплыва мигрантов

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19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Латвии продлило на три месяца режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью, введенный из-за наплыва мигрантов, сообщает ТАСС.
Режим ЧС, вступивший в силу 11 августа, будет действовать до 10 февраля 2022 года.
"Учитывая давление нелегальной миграции на латвийско-белорусской границе, правительство приняло решение продлить действие ЧС в четырех муниципалитетах Латгалии до 10 февраля", - передает решение Кабмина местное агентство LETA.
Ранее сообщалось, что для помощи пограничникам привлечены Национальные вооруженные силы Латвии и Государственная полиция. Государственная пограничная служба страны работает в усиленном режиме.-0-