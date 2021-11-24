Латвия вводит обязательное COVID-тестирование на рабочем месте

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Латвии с 6 декабря вводят обязательное еженедельное COVID-тестирование сотрудников, которые контактируют во время своей работы с другими людьми, сообщает эстонское национальное вещание Rus.err.

Сотрудникам необходимо будет сдавать ПЦР-тест на COVID-19 два раза в неделю. Новое правило распространяется и на вакцинированных людей. Однако оно не коснется работающих удаленно или в полностью закрытых от других людей помещениях.

Тесты в основном будут оплачиваться государством. "Сейчас ведется работа над тем, чтобы тесты были доступны каждому работнику и работодателю", - сказал директор Государственной канцелярии и руководитель группы по оперативному управлению Янис Цитсковскис.

Цель нового правила, принятого правительством страны, минимизировать риски повторной вспышки заболевания COVID-19 с серьезными последствиями для здравоохранения.-0-