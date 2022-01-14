14 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Глава МИД России Сергей Лавров назвал позорной реакцию ОБСЕ на события в Казахстане. Такую характеристику он дал сегодня на большой ежегодной пресс-конференции для российских и иностранных журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы уже комментировали эту ситуацию и сделали официальное представление в ОБСЕ, прежде всего представителю по свободе СМИ, - сказал Сергей Лавров, отвечая на вопрос по поводу реакции ОБСЕ на разгром редакций ряда СМИ участниками беспорядков в Казахстане. - Это действительно просто позорно для организации, которая позиционирует себя в качестве маяка. И Запад говорит, что ОБСЕ - это золотой стандарт. Вот золотой стандарт в очередной раз доказал, что этот стандарт двойной, а не золотой".

"Когда громили, создавали угрозу жизни журналистов и физические увечья наносили, они (ОБСЕ. - Прим. БЕЛТА) молчали, а когда ОДКБ помогла Казахстану ситуацию успокоить, нормализовать, когда пошли аресты зачинщиков и исполнителей погромов, поджогов и прочих силовых акций, они стали призывать жить дружно", - констатировал глава МИД РФ.

По его мнению, у ОБСЕ сложился имидж проводника западных интересов. "ОБСЕ должна избавиться от имиджа, который она заслужила в последние годы в качестве инструмента продвижения западных интересов", - подчеркнул Сергей Лавров. Он указал, что состав Секретариата ОБСЕ является дискриминационным по отношению к России и другим странам ОДКБ. "Мы с этим будем бороться", - заявил он.-0-