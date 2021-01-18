Лавров: США столкнулись с дилеммой в вопросе регулирования работы соцсетей

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. США встали перед выбором, стоит ли взять социальные сети под контроль или оставить либеральное регулирование, не ограничивающее свободу слова. Такую точку зрения высказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году, сообщает ТАСС.

"Сейчас, наверное, перед американским государством стоит вопрос о том, брать ли под контроль эти социальные сети или по-прежнему оставить те "нормы" их регулирования, которые отражают либеральную идеологию и либеральное мировоззрение. Дескать, никаких ограничений на свободу их слова, - отметил глава МИД РФ. - А их слово, выраженное в корпоративных нормативах, оставляет за ними права ограничивать свободу слова других. Это серьезная дилемма".

Сергей Лавров пожелал американцам разобраться с этим выбором. "Это все-таки их страна прежде всего, и им в ней жить", - заметил он, добавив, что само возникновение подобной дилеммы подчеркивает необходимость многосторонних решений.

"Если мы вспомним историю и привычки, манеры внешнеполитических действий в Соединенных Штатах, это ведь всегда "Америка - номер один", "Америка должна доминировать", "американская демократия - это образец для всех остальных", "демократия должна быть установлена везде, повсюду", - привел примеры глава российского МИД. По его словам, попытки внедрить демократию американского образца в различных странах, например, Афганистане, Ираке, Ливии и Украине, нигде не привели к улучшению жизни.

"В последние несколько лет Трамп заявил, что "не будет никаких войн при мне". И войн действительно новых никто не начинал, но внедрение в дела других стран шло весьма и весьма активно, - обрисовал ситуацию Сергей Лавров. - И все меньше используются какие-то физические методы вмешательства, все больше используются социальные сети, упор на неправительственные организации, упор на вскармливание лояльной Западу оппозиции, послушной оппозиции".

"Все это сопровождается резким повышением могущества социальных сетей и их возможностей", - заключил глава российского МИД.-0-