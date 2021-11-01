Лавров: страны Запада пытаются разделить с другими ответственность за судьбу беженцев

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западные государства призывают других разделить с ними ответственность за судьбу потоков беженцев, которые возникли из-за их авантюр в разных странах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24", сообщает ТАСС.

"У наших западных коллег такая манера. Они любую ситуацию рассматривают с той исторической, хронологической точки, которая им удобна. Ливию разбомбили, Ирак разбомбили. Потом начали всех призывать проявить разделенную ответственность за судьбу беженцев. Мы спросили, почему разделенную? Проблему же они создали. Они ответили: "кто старое помянет, тому глаз вон", это все в прошлом, они осознали, сейчас проблема в наших руках", - сказал министр.

Он напомнил о потоках беженцев из Сирии, Ирака и в последнее время Афганистана, а также отметил, что через Ливию бегут жители Сахаро-Сахельского региона Африки.

"Перечисляя все эти страны, откуда "импортируется" нестабильность в виде нелегальных мигрантов, давайте не будем забывать, в чем причина развала этих государств. Она известна - это результат авантюр Запада, - добавил Сергей Лавров. - Иракская авантюра США, куда потом для круговой поруки подтянули несколько десятков тысяч натовцев и не только, жаждущих понравиться Вашингтону. Это агрессия против Ливии, провал двадцатилетнего пребывания, громогласно объявленного как миссия по установлению мира в Афганистане. В Сирии пытались сделать то же самое. В итоге сорвали с насиженных мест несколько миллионов человек, которые сейчас пытаются из Ливана, Иордании, Турции попасть в Европу".

Глава МИД РФ также заявил, что Вашингтон пытается "сгрузить" сотрудничавших с США афганских беженцев союзникам России в Центральной Азии. Глава дипведомства напомнил, что после прихода к власти 15 августа талибов, "Запад бросился упрашивать" соседние с исламской республикой страны Центральной Азии, чтобы те приняли по несколько десятков тысяч беженцев. "Причем говорили, что это только на время, пока Запад не выправит им необходимые документы для иммиграции уже в западные государства, - подчеркнул министр. - Слава Богу, никто не пошел по этому пути, по крайней мере, в масштабах, о которых Запад говорил".

"Если вы сотрудничали с афганцами на земле длительный период для того, чтобы брать их на работу переводчиками, информаторами, вы, наверное, проверяли их бэкграунд? - продолжил Сергей Лавров. - Если вы после того, как они на вас работали, так до сих пор и не смогли понять, достойны они того, чтобы им доверять, или нет, то зачем же вы тогда их "сгружаете" в центральноазиатские страны, которые являются нашими союзниками? И эта тема еще не закрыта".

Министр отметил, что некоторым беженцем все же удалось переселиться в соседние с Афганистаном страны, и их судьбы надо решать. "Многие просто сами по себе хлынули в Центральную Азию, там по-разному к ним относятся, всячески стараются оградить свои страны от этих потоков, - обрисовал ситуацию глава российского дипведомства. - В Узбекистане выделили специальные помещения прямо около аэропорта, откуда их пересылают в другие государства и не пускают в другие части Республики Узбекистан".

По этому же пути, по словам Лаврова, сейчас идут и "таджикистанские соседи". "На них тоже оказывают давление с просьбой принять беженцев. Они хотят пункты приема сформировать под четкие гарантии, что через какое-то время этих беженцев заберут", - добавил министр.-0-