Лавров: в ряде стран Европы идет пропаганда неонацизма

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия будет решительно противодействовать осуществляемой в ряде европейских стран неприкрытой пропаганде неонацистских идей и попыткам фальсификации истории. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в приветствии организаторам и участникам церемонии ко Дню памяти жертв холокоста, сообщает ТАСС.

"С сожалением констатируем, что сегодня в ряде стран Европы, прежде всего в Украине и Прибалтике, с одобрения местных властей ведется неприкрытая пропаганда неонацистских идей, проводятся факельные шествия и марши в честь гитлеровских коллаборационистов, осуществляется тотальная фальсификация истории. Россия будет решительно этому противодействовать", - сказал он.

В этой связи Сергей Лавров напомнил, что по инициативе России ежегодно принимается резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о недопустимости героизации нацизма. "Традиционно поддерживаем резолюцию Генассамблеи ООН о недопущении отрицания холокоста. Продолжим это делать и впредь", - указал министр.

Глава МИД РФ подчеркнул, что катастрофа европейского еврейства в годы Второй мировой войны навсегда останется одной из самых мрачных страниц новейшей мировой истории. "Сохранение памяти о всех жертвах человеконенавистнической идеологии и практики нацизма необходимо для того, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем. Одновременно нужно помнить и о подвиге солдат и офицеров советской армии, освободившей узников Освенцима и других концлагерей и внесшей решающий вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков", - отметил министр.

Международный день памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц (Освенцим).-0-