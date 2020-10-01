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01 октября 2020, 08:53

Летевший из Антальи в Санкт-Петербург самолет совершил экстренную посадку в Сочи

Фото из архива
Фото из архива

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летевший из Антальи в Санкт-Петербург самолет совершил экстренную посадку в Сочи. Причиной стало плохое самочувствие 6-летнего ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Сочи.

Как уточняется, из-за недуга ребенка-пассажира Boeing 767-300 совершил вынужденную посадку в Сочи вечером 30 сентября. "Ребенок с мамой были госпитализированы в городскую больницу №4", - сообщили в пресс-службе.

Через три часа самолет вылетел в заданном направлении. На борту находились 272 пассажира.-0-

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