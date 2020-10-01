1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Летевший из Антальи в Санкт-Петербург самолет совершил экстренную посадку в Сочи. Причиной стало плохое самочувствие 6-летнего ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Сочи.

Как уточняется, из-за недуга ребенка-пассажира Boeing 767-300 совершил вынужденную посадку в Сочи вечером 30 сентября. "Ребенок с мамой были госпитализированы в городскую больницу №4", - сообщили в пресс-службе.

Через три часа самолет вылетел в заданном направлении. На борту находились 272 пассажира.-0-