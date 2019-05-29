Лидеры стран ЕАЭС подписали более 20 документов по итогам саммита в Нур-Султане

29 мая, Нур-Султан /БЕЛТА-ТАСС/. Лидеры стран Евразийского экономического союза подписали более 20 документов по итогам саммита в Нур-Султане.

В частности, был принят ряд решений об отдельных аспектах подписания соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и Китая, соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией. Кроме того, были внесены поправки в Договор о ЕАЭС в части формирования общего электроэнергетического рынка, а также дано поручение о нормативах распределения ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран "пятерки".

Лидеры одобрили основные ориентиры макроэкономической политики стран ЕАЭС на 2019-2020 годы.

Также было подписано соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, и ряд других документов.-0-