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Лидеры стран G20 согласовали совместное заявление по итогам саммита

В мире 02.12.2018 | 00:29
Фото ТАСС
Фото ТАСС

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры стран Группы двадцати смогли согласовать совместное заявление на саммите в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает ТАСС.

В итоговой декларации страны отметили, что система международной торговли и Всемирная торговая организация (ВТО) должны быть усовершенствованы.

"Международная торговля и инвестиции являются важными двигателями роста, [увеличения] производительности труда, инноваций, создания [новых] рабочих мест и развития. Мы понимаем, какой вклад многосторонняя торговая система внесла в достижение таких целей. [Однако] система в настоящее время не решает поставленных перед ней задач, и есть пространство для [ее] совершенствования", - полагают лидеры "двадцатки".

"Следовательно, - подчеркивают главы государств и правительств, - мы поддерживаем необходимую реформу ВТО, чтобы улучшить ее функционирование".

Лидеры стран G20 также подтвердили готовность укреплять меры доверия и работать над интенсификацией экономического роста, чтобы преодолеть проблемы.

Лидеры отметили актуальность ряда текущих торговых вопросов. "Мы вновь подтверждаем нашу готовность использовать все инструменты для достижения сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста и для снижения сопутствующих рисков, наращивая диалог и меры по укреплению доверия", - отмечается в декларации.

Лидеры "двадцатки" также призвали продолжать поддержку экономической деятельности и стабильности цен посредством соответствующей монетарной политики. Кроме того, они отметили важность применения гибкой фискальной политики, которая способствовала бы росту.

В итоговой декларации участники также отметили важность совместных действий для устранения причин, вынуждающих людей бежать из своих стран.

Лидеры приняли во внимание доклад по миграции и беженцам, подготовленный Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Лидеры стран призвали к противодействию использованию интернета в террористических целях.

Страны Группы двадцати также заявили о намерении совместными усилиями совершенствовать опирающийся на общепринятые правила и нормы мировой порядок.

Группа двадцати одобрила план действий по борьбе с коррупцией на предстоящие три года и взяла на себя обязательство вести практическое сотрудничество в этой сфере, в том числе в целях экстрадиции взяточников и возвращения украденных активов.

"Мы сохраняем приверженность предотвращению коррупции и борьбе с ней..." - заявляют лидеры "двадцатки". При этом Группа двадцати заверяет, что намерена делать такие шаги в этой области, которые позволят ей служить примером для других государств.

В документе говорится, что участники саммита в Буэнос-Айресе выступают за то, чтобы "все страны Группы двадцати" эффективно выполняли Конвенцию ООН против коррупции, принятую в 2003 году, в том числе придали в рамках национальных законодательств характер уголовного преступления "подкупу иностранных должностных лиц".

Страны заявили и о приверженности развитию чистой энергетики. "Признаем ключевую роль энергетики в формировании нашего общего будущего и призываем к преобразованиям в этой сфере, которые сочетали бы ее развитие и сокращение парниковых газов в интересах движения к более экологически безопасной и транспарентной системе, а также укреплению сотрудничества в энергетике", - говорится в декларации.

Лидеры "двадцатки" указали на возможность создания новых рабочих мест и экономического роста благодаря инвестициям в инфраструктуру более чистых и устойчивых источников энергетики, включая возобновляемые.

Государства обозначили намерение продолжить борьбу с неравенством, поддерживать малый и средний бизнес, создавать условия для получения образования.

В заявлении по итогам G20 отмечается, что технологический прогресс должен принести экономическое процветание, новые профессии и улучшить стандарты жизни человека, но также появятся и новые трудности для бизнеса и государства. Лидеры "двадцатки" подтвердили свою "приверженность делу создания справедливого и устойчивого будущего в сфере занятости с поддержкой достойного труда, профессиональной подготовки и развития навыков, перепрофилированием работников и улучшением условий труда, признавая важность социального диалога в этой сфере".

Лидеры стран Группы двадцати отметили важность улучшений в сфере образования. "Доступ к образованию - это право человека и важная часть стратегии государства для развития процветающего и мирного сообщества. Мы подчеркиваем важность образования для девушек", - говорится в заявлении. В декларации подчеркивается, что страны признают необходимость внедрения инновационных методов обучения на всех уровнях образования.

Саммит "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе (30 ноября - 1 декабря) завершает председательство Аргентины. Следующей страной, принимающей G20, станет Япония. Планируется, что встреча состоится в Осаке 28-29 июня 2019 года.-0-

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