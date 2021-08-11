Литовский политик обвинил протестующих в желании расколоть общество и дорваться до власти

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Верховного совета восстановительного Сейма Литвы Витаутас Ландсбергис заявил, что немалая часть участников протеста, состоявшегося 10 августа, протестовала не из-за возможных ограничений в связи с вакцинацией, а чтобы собрать политический капитал и внести раскол в общество, сообщает Delfi.

В акции протеста у здания парламента Литвы во вторник собрались около 5 тыс. человек. Люди выступали против принудительной вакцинации и ограничений для людей, отказавшихся прививаться. Многие участники акции рассказывали журналистам, что из-за отказа прививаться были уволены. Некоторые говорили, что не против вакцинации в целом, однако против того, чтобы людей заставляли против их воли, особенно тех, у кого есть медицинские противопоказания. Люди также говорили, что они приехали отстаивать свои права и защищать демократию.

Однако у Витаутаса Ландсбергиса иной взгляд на ситуацию. Он убежден, что многими протестующими двигало желание личной выгоды. "Есть серьезные проблемы, но протестуют не из-за них. Протестуют ради самого протеста, быть может, ради того, чтобы дорваться до власти. Не зря такой призыв: прочь парламент, прочь правительство, я хочу быть властью", - сказал политик.

Он также отметил, что некоторые участники акции хотят прославиться. "У людей избыток энергии, они бесплатно разминаются, Олимпиада без денег, толкание с полицией. Выплескивают избыток энергии. Еще и на экране появятся новые лидеры. Видимо, такие деятели хотят прославиться", - считает Витаутас Ландсбергис.

Использование импровизированных виселиц, колючей проволоки, звезд Давида Витаутас Ландсбергис считает желанием вызвать реакцию и внести раскол в общество. "Люди, которые занимаются такими политическими выпадами, исторически тупы, а на практике занимаются провокациями, чтобы вызвать реакцию. Кого-то такие заявления оскорбляют. Если задевают, значит, результата удалось добиться", - сказал он, добавив, что сравнение некоторых мер по управлению ситуацией с COVID-19 с Холокостом - это желание привлечь международную реакцию.

"Может, будут сообщения за границей. А это будет большим достижением, если сообщат, что в Литве какие-то полудурки сравнивают пандемические ограничения с Холокостом", - убежден политик.

Он считает действия правительства правильными и замечает, что надо говорить прямо - непривитые в ответе за распространение коронавируса. "Надо прямо говорить. Каждый, кто отказывается прививаться - потенциальный распространитель чумы", - сказал Ландсбергис.-0-