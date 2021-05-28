Литва на первом месте в ЕС по числу новых случаев заболевания COVID-19

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва занимает первое место среди стран Евросоюза по числу новых случаев заболевания COVID-19 за последние 14 дней. Об этом сообщается на сайте Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC).

Согласно данным ECDC, в Литве за последние две недели зарегистрировано 467,38 случая COVID-19 на 100 тыс. жителей. В тройку входят также Швеция (427,1) и Латвия (366,0).

Высокая смертность за последние 14 дней зафиксирована в Хорватии - 104,97 случая на 100 тыс. жителей, Венгрии - 88,75, Болгарии - 81,57.-0-