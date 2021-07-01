Литва отменила карантинный режим

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве отменили с 1 июля карантинный режим, который был введен в ноябре 2020 года, сообщает газета Respublika.

Как заявил 28 июня министр здравоохранения Арунас Дулкис, несмотря на отмененный карантин, большая часть существующих требований остается в силе.

С 1 июля остается обязательное ношение маски в общественных закрытых помещениях, общественном транспорте и учреждениях государственного сектора. Различные развлекательные мероприятия, проводимые на открытом пространстве, не имеют больше ограничений по количеству участников. Мероприятия, организованные в закрытых помещениях, смогут проходить только при сидящих зрителях и разрешенной наполняемости не более 75%.

Удаленная работа отменяется. Разрешено контактное обучение без исключения.-0-