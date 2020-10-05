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05 октября 2020, 20:46

Литва отзывает посла в Беларуси для консультаций

Фото из архива
Фото из архива

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва приняла решение об отзыве своего посла в Беларуси для консультаций, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД балтийской республики.

"Нашей целью является максимальное сохранение дипломатических контактов. Об этом мы уведомили и белорусскую сторону, с которой договорились, что временный отзыв посла для консультаций послужит уменьшению напряженности и будет способствовать сохранению дипломатического представительства на уровне послов", - отметил в сообщении глава литовского внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс.

По его словам, решение об отзыве посла принято после обсуждения этого вопроса с Варшавой. Линас Линкявичюс подчеркнул, что пока не удалось договориться о том, чтобы не сокращать дипломатический персонал.

Недавно пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз сообщил, что Минск отзывает для консультаций своих послов в Польше и Литве. Это же предложено сделать Варшаве и Вильнюсу. Официальный представитель МИД Беларуси подчеркнул, что эти "вынужденные меры приняты не без сожаления после долгого терпения и призывов к благоразумию, исключительно ввиду особой деструктивной роли, которую решило играть на практике руководство Польши и Литвы в отношении Беларуси".-0-

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