Литва заняла первое место по заболеваемости COVID-19 и третье по смертности в ЕС

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Литва по-прежнему лидирует в Евросоюзе по заболеваемости коронавирусом и занимает третье место по смертности от этого вируса, сообщает Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), пишет Delfi.

По данным за 14 октября, за последние 14 дней показатель заболеваемости в Литве составляет 972 случая на 100 тыс. жителей - это самый большой показатель по ЕС. На втором месте идет Латвия - 864 случая на 100 тыс. жителей, на третьем - Эстония (859).

По смертности Литва на третьем месте - 120 смертей на 1 млн жителей за 14 дней. На первом месте по смертности Болгария - 168 смертей на 1 млн, на втором Румыния -164. Лучше всего обстоят дела на Мальте - показатель заболеваемости составляет почти 50 на 100 тыс. жителей. Самый низкий показатель смертности за последнюю неделю фиксируется в Нидерландах - 3 смерти на 1 млн.-0-